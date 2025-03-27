Мелкадзе: «Если забью «Спартаку» — праздновать не буду, перед болельщиками неудобно»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей игры 22-го тура РПЛ против «Спартака».

— Следующая игра у вас против «Спартака», для вас это особенный соперник?

— Хороший матч с отличным соперником. Это игра нисколько для меня не принципиальная, так как практически все с кем я играл уже ушли. Если забью — праздновать не буду. Но нет такого, что зол на них. Я одинаково настраиваюсь и на «Спартак», и на ЦСКА, и на «Зенит».

— Если все ушли, почему бы не отпраздновать гол?

— Перед болельщиками неудобно.

В январе Мелкадзе перешел в «Ахмат» из «Колхети». В этом сезоне 27-летний нападающий сыграл три матча за грозненцев и отдал 1 голевую передачу.

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 30 марта в Грозном.



Александр Абустин, Дарик Агаларов