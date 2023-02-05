Мелкадзе рассказал, как Бердыев поменял тренировочный процесс в «Сочи»

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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал «СЭ», какие изменения новый главный тренер команды Курбан Бердыев внес в тренировочный процесс.
«Многое поменялось. Если где-то раньше мы, условно, делали просто передачи для разминки, то теперь — если передача не в дальнюю ногу, — то прилетает сразу же! Не жестит прямо, но поправляет сразу же — не важно, Нобоа это или игрок из молодежки. Уделяется внимание всему: и физике, и взаимодействиям, и игре в обороне», — сказал Мелкадзе.
Бердыев возглавил «Сочи» в декабре 2022 года. Последним российским клубом специалиста был «Рубин», который он покинул летом 2019 года.
Мелкадзе перешел в «Сочи» на правах свободного агента, расторгнув контракт со «Спартаком», в январе 2022 года.
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