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Сегодня, 19:36

Мельников хочет, чтобы в «Зените» играло как можно больше воспитанников петербургского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый тренер «Зенита» в российской истории Вячеслав Мельников, чемпион СССР 1984 года порассуждал о принципах комплектования клуба из Петербурга.

«Конечно, я хочу, чтобы в «Зените» играло как можно больше воспитанников петербургского футбола. Такое желание, наверное, есть у всех поклонников футбола города на Неве. С другой стороны, результат, который сейчас показывает «Зенит», всех устраивает. Когда результат есть, вопросы селекции и прочее отодвигаются на второй план. «Да, мы впереди всех, нас не догнать, значит, все в порядке», — думают болельщики. Цель оправдывает средства? Мне кажется, да. Если бы были претензии по турнирному положению «Зенита» в РПЛ, по его игре, тогда вопросы к руководству клуба возникли бы — и по селекции, и по другим вещам. А когда все хорошо, тогда все хорошо. Такое комплектование «Зенита» больше раздражает болельщиков других клубов? Раздражает, это даже заметно по соцсетям. «Зенит» для них ассоциируется с Бразилией. Действительно, за «Зенит» играют пять-шесть россиян, среди нет почти нет воспитанников клуба. А погоду на поле делают бразильцы — никуда от этого не денешься», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-to-chto-zenit-pokupaet-brazil-tsev-razdrazhaet-bolel-shhikov-drugih-klubov/
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