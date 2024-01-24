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РПЛ

Сегодня, 00:40

Мельников: «По функционалу Тикнизян может заменить Кругового»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников прокомментировал возможный переход из «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«По функционалу Тикнизян может заменить Кругового. Они однотипные, любят подключаться к атакам, может, даже где-то в ущерб обороне. Достойные, хорошие футболисты по российским меркам, к тому же левоногие. Круговой ушел из «Зенита», потому что у него было мало игровой практики. Нормальное желание, я его понимаю. Но Тикнизян, что, думает, если придет в «Зенит», то Дугласа Сантоса переиграет? Я в этом глубоко сомневаюсь. Сидеть на скамейке и ждать своего часа? Не знаю, насколько ему это нужно. Сомневаюсь, что он придет в «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Мельникова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-esli-tiknizyan-perejdet-v-zenit-sovershit-glupost/
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