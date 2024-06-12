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Сегодня, 16:53

Мельников: «В «Балтике» Козлов раскрылся во всей красе»

Виктория Кравченко
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Первый тренер «Зенита» Вячеслав Мельников рассказал, что думает о будущем полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

— Мне очень нравится Козлов, талантливый мальчишка. Хорошо показал себя в прошедшем сезоне. Наверное, по нему «Балтике» приходит много предложений. И самому ему надо играть на высшем уровне. Мне лично было бы интересно видеть Козлова в «Зените». Андрей Аршавин его знает, все его тут знают, в Питере вырос. Может, чего-то не разглядели в свое время. Но в «Балтике» Козлов раскрылся во всей красе, — цитирует Мельникова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен активировать опцию выкупа Козлова у «Балтики».

19-летний футболист является воспитанником сине-бело-голубых. В минувшем сезоне Козлов сыграл 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-by-lo-by-interesno-videt-kozlova-v-zenite/
ФК Балтика
ФК Зенит
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