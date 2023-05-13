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Сегодня, 14:02

Мельников — о праздновании первого чемпионства «Зенита»: «Посреди ночи в ресторан нагрянул Садырин»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников вспомнил, как команда из Ленинграда праздновала свое первое чемпионство.

— Сейчас все это по-другому выглядит, не так грандиозно. После матча с «Металлистом» в 1984-м были просто эмоции, которые словами не передать. А чествовали нас уже после окончания сезона в СКК, — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

— Вечером пошли в ресторан или куда-то?

— Пошли, конечно, вы что! Все было заказано на всякий случай.

— Посидели нормально, до утра?

— Ну, до утра в то время не сидели. Там все-таки закрывались рестораны, это был Советский союз. Я помню, что мы почему-то без тренеров собрались. Но Павел Федорович Садырин узнал, где мы сидим, и посреди ночи наши тренеры все-таки нагрянули в ресторан. Типа того: «Ага, вот вы где!» Потом уже начали вместе отмечать. Нашли они нас там, молодцы.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и в 10-й раз стал чемпионом страны. 13 мая петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Сине-бело-голубые выйдут на поле в золотой форме, а после матча пройдет церемония награждения, где игрокам «Зенита» вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-o-prazdnovanii-pervogo-chempionstva-zenita-posredi-nochi-v-restoran-nagryanul-sady-rin-aga-vot-vy-gde/
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