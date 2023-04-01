Мельников: «Дзюба хочет доказать «Зениту», что его рано списали»

Первый тренер «Зенита» Вячеслав Мельников предположил, как сложится матч сине-бело-голубых с «Локомотивом» в 22-м туре чемпионата России на фоне успешного выступления форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба выступал за петербургский клуб, но в конце прошлого сезона стороны не договорились по поводу нового контракта.

«Там взаимное решение было: «Зенит» не горел желанием оставлять Дзюбу, тот обиделся. Как я знаю, «Зенит» предложил новый договор Артему, но не такой, на какой тот рассчитывал. Не сошлись. Но это судьба. Дзюба в последний сезон в «Зените» тоже «закис». Ему без таких вызовов сложно работать, мотивация не та. Он пошел туда, сюда. Не получилось в Турции. Но Дзюба — парень своенравный, хочет доказать «Зениту, что рано его списали и что тот контракт, который он просил, надо было ему дать», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 48 очков. «Локомотив» с 25 очками расположился на 11-й позиции.