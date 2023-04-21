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Сегодня, 17:07

Мельников считает, что у «Динамо» нет шансов в матче с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый тренер «Зенита» в российской истории Вячеслав Мельников считает, что у московского «Динамо» в предстоящем матче против петербургской команды нет шансов.

«Как бы «Динамо» сильно ни хотело и какой бы юбилей у него ни был, «Зенит» объективно сильнее. Все зависит не столько от соперника, сколько от самих петербуржцев. Если «Зенит» настроится и сыграет «от ножа», как он умеет, шансы «Динамо» на успех в матче составят ноль целых ноль десятых», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» и «Динамо» состоится в рамках 24-го тура РПЛ сезона-2022/2023. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 22 апреля и начнется в 19.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-shansy-dinamo-na-uspeh-v-matche-s-zenitom-nol-tsely-h-nol-desyaty-h/
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