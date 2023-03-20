Мельников считает, что у игроков «Зенита» нет мотивации

Первый тренер «Зенита» в российской истории, чемпион СССР 1984 года Вячеслав Мельников объяснил причины поражения петербуржцев от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура РПЛ.

«Очень скучный был матч. Видно, что игрокам «Зенита» трудно найти мотивацию. Пока не будет серьезной конкуренции в чемпионате, роста мастерства от «Зенита» ждать не стоит. Мастерство точится тогда, когда есть мотивация, когда соперники наступают на пятки, ты с ними конкурируешь. А тут отрыв был 8 очков. «Спартак» еще проиграл. Ну не видно конкурентов! Понятно, что поле было в Москве не ахти какое. Качество игры было на троечку, честно говоря, со стороны обеих команд. Игроки «Зенита» видят, что задел в очках есть. Ну проиграют, ну ничейку сыграют — все равно это на турнирное положение не повлияет. Конечно, ты говоришь себе: да, надо собраться, надо играть. Игроки «Зенита» зависят больше не от себя, а от ситуации, которая вокруг них. Нет интриги, можно не напрягаться», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 48 очками сохраняет лидерство.