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Сегодня, 00:42

Мельников считает Ренана слишком техничным для защитника

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников считает, что бразильцу Роберту Ренану помешали закрепиться в петербургском клубе молодость и склонность демонстрировать не к месту свою технику.

«Ренан — парень с потенциалом, высокий, хорошие данные. Но, мне кажется, он очень техничный для молодого защитника. Защитник должен быть надежным, играть с холодной головой. Может, он и вырастет в хорошего мастера, но «Зениту», сами понимаете, некогда ждать», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

20-летний Ренан перешел в «Коринтианс» на правах аренды, где будет выступать до конца бразильского сезона.

За «Зенит» защитник всего провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-renan-slishkom-tehnichny-j-dlya-zashhitnika/
Футбол
ФК Зенит
Роберт Ренан
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