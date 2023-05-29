Мельников уверен, что «Зенит» боролся бы за первое место в РПЛ и без бразильцев

Первый тренер «Зенита» в российской истории Вячеслав Мельников считает, что петербургский клуб претендовал бы на первое место в РПЛ даже без бразильских игроков.

«Думаю, да. У него сейчас два состава: один — основной, другой — вспомогательный. Если бы те люди, которые сейчас в резерве, играли постоянно, у них и стабильность, и тонус появились бы. Они вышли бы на свой уровень. Караваев, Чистяков, Круговой, Мостовой, Кузяев, Сергеев... это разве слабые футболисты? Они ничем не хуже тех, что собраны в «Спартаке», ЦСКА, «Динамо». Но, поскольку они не всегда играют за «Зенит», то теряют квалификацию, не могут реализовать свой потенциал. Даже в матчах с «Оренбургом», «Сочи» команда испытывают сложности, если на поле нет всех сильнейших», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд завоевали золотые медали РПЛ. В заключительном туре петербуржцы встретятся с «Факелом». Матч пройдет 3 июня.