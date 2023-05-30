Мельников заявил, что у конкурентов «Зенита» вообще никакой стабильности

Бывший главный тренер «Зенита», чемпион СССР 1984 года Вячеслав Мельников объяснил, чего не хватает конкурентам сине-бело-голубых, чтобы вести борьбу за титул.

«Конкуренты «Зенита» ничем не отличаются друг от друга. Я давно говорил: «Зенит» может проиграть только сам себе. И пока у него будут бразильцы, «Спартаку», ЦСКА, «Ростову» и другим сложно что-то противопоставить. У этих команд стабильности вообще никакой. Как может на что-то претендовать «Спартак», если не обыгрывает на своем поле команду из Нижнего Новгорода? Хотя матч — решающий. Уже завершается второй круг чемпионата, состав сформировался, игроки должны быть на пике формы, показывать слаженную игру. У «Спартака» нет таких индивидуально сильных игроков, как у «Зенита», где и Малком может решить, и Клаудиньо, и Кассьерра, и Сергеев. Разве что Промес», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали пятый раз подряд и десятый в истории с учетом чемпионата СССР: в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.