Мельникова назвала лучшего футболиста РПЛ

Олимпийская чемпионка 2020 года и чемпионка мира 2021 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что связывает ее с футболом и назвала лучшего футболиста РПЛ.

«С футболом меня связывает то, что болею за «Спартак». Красно-белые в целом полноценно познакомили меня с футболом полтора года назад. После этого стала часто ходить на их домашние матчи. Квинси Промес даже как-то с дочкой приходил на мои соревнования. Она очень хотела тогда заниматься гимнастикой, ей очень понравилось мое выступление. Были даже разговоры о том, что я ей могла бы провести тренировку, но так и не дошло до этого. Надеюсь, Квинси все-таки отдал дочь на гимнастику. Кто лучший футболист РПЛ на данный момент? Наверное, как раз-таки Квинси Промес. Мы с ним больше знакомы, чем с остальными, и футболист он, конечно, очень сильный, выделяется на поле», — приводит слова Мельниковой Legalbet.

Гимнастка является болельщицей «Спартака» и регулярно посещает матчи команды.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес сыграл 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.