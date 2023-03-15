Мельникова раскрыла, зачем Промес приходил на соревнования по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала «СЭ» о встрече с нападающим «Спартака» Квинси Промесом на соревнованиях по спортивной гимнастике.

«В декабре у нас проходили соревнования по спортивной гимнастики, на которые приходил Квинси Промес. Его дочка очень любит спортивную гимнастику, она была под впечатлением. Он хотел отдать дочку на гимнастику. Мы тоже пообщались с Квинси. Он оценил атмосферу на наших соревнованиях. Всей его семье понравилось», — сказала Мельникова «СЭ».