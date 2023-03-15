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Сегодня, 17:05

Мельникова раскрыла, зачем Промес приходил на соревнования по спортивной гимнастике

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Ангелина Мельникова и Квинси Промес с детьми.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала «СЭ» о встрече с нападающим «Спартака» Квинси Промесом на соревнованиях по спортивной гимнастике.

«В декабре у нас проходили соревнования по спортивной гимнастики, на которые приходил Квинси Промес. Его дочка очень любит спортивную гимнастику, она была под впечатлением. Он хотел отдать дочку на гимнастику. Мы тоже пообщались с Квинси. Он оценил атмосферу на наших соревнованиях. Всей его семье понравилось», — сказала Мельникова «СЭ».

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова
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