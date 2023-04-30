Мендель — о состоянии армавирского «Торпедо» перед приходом Карпина: «Целый год с перерывами не платили»

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель вспомнил, как выступал за армавирское «Торпедо».

«Целый год с перерывами не платили. Отдавали частями, потом пауза на полгода, потом опять. Мы в итоге подавали в Палату, и спустя еще время вернули. Все это время было тяжеловато, но на базе кормили. И ладно я, 19-летний — были же взрослые, с детьми. Многие занимали у генерального директора. Он давал до зарплаты», — приводит Sport24 слова футболиста.

Мендель выступал за армавирское «Торпедо» в сезоне-2014/2015. В июле 2015-го у команды появились новый владелец Олег Мкртчан и главный тренер Валерий Карпин.