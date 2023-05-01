КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:20

Мендель — об «Афипсе»: «Перед игрой бегали по лестнице, иногда в гостинице находили семь ступенек и прыгали»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал о жестких тренировках в «Афипсе» под руководством Дмитрия Петренко.

«К каждому тренеру можно приспособиться. В Армавире, когда я впервые попал к Петренко, команда была повзрослее. В «Афипсе» с молодыми ребятами — да, пожестче: и штанга, и кроссы, и забеги в горку. На горку ездили в станицу Смоленскую, недалеко от Афипского. Помню еще разминки перед игрой: бегали наверх на трибуну, по лестнице. Где бы ни играли. Иногда и в гостинице находили семь ступенек и прыгали», — приводит Sport24 слова Менделя.

Футболист играл за «Афипс» с 2016 по 2018 год. В составе команды он провел 38 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-razminki-pered-igroy-zabegi-vverkh-po-lestnitse-v-otele-nakhodili-7-stupenek-i-prygali-mendel-ob-afipse
Футбол
1
Обсудить
Читайте также
Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
The Guardian указала на беспокойство Запада из-за неготовности ВСУ к наступлению
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
В США женщину обвинили в торговле человеческими останками
Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия не исключил, что Промес сыграет за «Бей Беги» в Медиалиге

Баринов заявил, что Дзюба внес особое настроение в «Локомотив»