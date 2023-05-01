Мендель — об атмосфере на играх «Факела»: «Это всплеск адреналина. Кайф!»

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель высказался о поддержке болельщиков в Воронеже.

«Это сразу всплеск адреналина. Кайф! Каждому футболисту в удовольствие играть при такой аудитории. Силы появляются, когда даже заканчиваются, точнее, даже не заканчиваются. В том, как болеют за «Факел», убедился еще в Первой лиге. И интересно, что согласие на переход сюда дал незадолго до выезда с «Волгарем» в Воронеж. Уже тогда думал: круто!» — приводит Sport24 слова Менделя.

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко.