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Сегодня, 15:39

Мендес без объяснения причин не приехал на сборы «Крыльев Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Виктор Мендес, выступающий за самарцев на правах аренды из ЦСКА, не прибыл на тренировочный сбор команды, сообщает пресс-служба клуба.

«Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено», — говорится в сообщении.

Самарцы арендовали 25-летнего чилийца у ЦСКА в сентябре прошлого года. С того момента он провел 13 матчей за команду, отличившись одной результативной передачей.

Источник: ФК «Крылья Советов»
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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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