Мендес без объяснения причин не приехал на сборы «Крыльев Советов»

Сегодня, 15:39
Полузащитник «Крыльев Советов» Виктор Мендес, выступающий за самарцев на правах аренды из ЦСКА, не прибыл на тренировочный сбор команды, сообщает пресс-служба клуба.
«Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено», — говорится в сообщении.
Самарцы арендовали 25-летнего чилийца у ЦСКА в сентябре прошлого года. С того момента он провел 13 матчей за команду, отличившись одной результативной передачей.