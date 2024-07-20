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Сегодня, 21:34

Мендес пропустит не менее трех недель из-за травмы

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес получил частичное повреждение внутренней боковой связки во время тренировки, сообщил врач московского клуба Эдуард Безуглов.

«Сейчас Мендес проходит курс стартовой терапии в Москве. Ожидаем, что он сможет помочь команде, начав тренировки в общей группе, через три-четыре недели», — заявил Безуглов в видеоролике в Telegram-канале армейцев.

Мендес выступает за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне 24-летний чилиец провел за московскую команду 33 матча во всех турнирах, отметившись 1 голом. 16 июля сообщалось, что Мендес сменил игровой номер на 34-й.

В субботу, 20 июля, ЦСКА на выезде встречается с «Ростовом» в 1-м туре чемпионата России. Следующую игру армейцы проведут против «Пари НН» 27-го числа.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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