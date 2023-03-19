Мендес — о матче с «Зенитом»: «Все испытывают серьезные сложности, когда приезжают к нам в Москву»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес заявил, что его команда постарается создать проблемы «Зениту» на домашнем поле в матче 20-го тура чемпионата России.

«Будет очень привлекательный матч со всех точек зрения. Мы знаем, что «Зенит» — очень мощный и серьезный соперник. Мы должны сохранить тот момент, что мы очень сильная команда у себя дома. И все испытывают серьезные сложности, когда приезжают к нам в Москву. Как раз эту регулярность нам нужно сохранить», — приводит «Чемпионат» слова Мендеса.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 19 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Петербургский клуб с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Армейцы занимают 5-е место, набрав 32 очка.