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Лепсая: «Трансфер Энрике в «Зенит» — не прямая продажа, а, скорее, обмен с доплатой»

Алина Савинова
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Менеджер и функционер Тимур Лепсая, специализирующийся на латиноамериканском трансферном рынке, оценил последние сделки между «Ботафого» и «Зенитом».

«Ботафого» будет играть на Клубном чемпионате мира-2025, где просто за участие можно получить 50 миллионов долларов. Поэтому у клуба сейчас есть возможности для сделок с большими средствами. Трансфер Луиса Энрике я бы не назвал прямой продажей. Это больше похоже на обмен с доплатой. Взамен «Ботафого» получил для себя в первую очередь Вендела и Артура. Это даст возможность команде выглядеть конкурентоспособной в чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес и на КЧМ-2025», — цитирует менеджера Metaratings.ru.

20 января «Зенит» объявил о переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого». Сообщалось, что сумма трансфера составила от 32 до 35 миллионов евро. Из петербургского клуба в бразильский перешел нападающий Артур. Также летом в «Ботафого» отправится полузащитник сине-бело-голубых Вендел.

Источник: Metaratings.ru.
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Артур (Зенит)
Луис Энрике (футболист)
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