Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:41

Менелл: «Ни разу не пожалел о получении российского гражданства»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл отметил, что не желает о получении российского гражданства.

— Честно говоря, когда я приехал перед прошлым сезоном в Россию, в 2022 году, то не знал, что возможно получить гражданство РФ, — цитируют «Известия» Менелла. — Но когда в клубе мне сказали о такой возможности — было это в мае или апреле 2023 года, — я понял, что хочу это сделать. Раньше об этом совсем не думал. Точнее, хотел получить гражданство, но не предполагал, что на это есть шанс или что процедура не займет много времени. Исходил из того, что на это может уйти несколько лет. Но очень хотел это сделать и сразу согласился, когда в «Динамо» мне объяснили, что это можно сделать уже в этом году, и подсказали, какая здесь процедура, какие нужны документы.

— Сами довольны, что получили российское гражданство?

— Очень. Ни разу не пожалел об этом.

Источник: https://iz.ru/1635771/aleksei-fomin/ni-razu-ne-pozhalel-chto-poluchil-rossiiskoe-grazhdanstvo
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Андреева разгромила Онс Жабер во втором круге Australian Open
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Посольство РФ в ЦАР подтвердило обсуждение российской военной базы в стране
Пограничники Финляндии возведут дополнительные заграждения на границе с РФ
В Белгороде объявили ракетную опасность
Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент: «Роша — один из наиболее универсальных защитников в Европе»