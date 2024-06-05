Мещеряков: «Продлить контракт с Галактионовым — правильное решение»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о продлении клубом контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым до сезона-2025/26.

«Клуб достиг определенных результатов с Михаилом, поэтому я считаю, что руководство приняло правильное решение, продлив контракт с Галактионовым. Нужно дать главному тренеру поработать. «Локомотив» может с ним спрогрессировать в следующем сезоне. У команды есть и денежные, и человеческие, и игровые ресурсы для того, чтобы биться за тройку, как минимум», — сказал Мещеряков «СЭ».

«Локомотив» под руководством Галактионова занял четвертое место в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/24.

Денис Сафронов