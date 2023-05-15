КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 мая, 15:22

Мещеряков оценил возможное назначение Николича в «Динамо»

Telegram Дзен

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«Марко показал себя в качестве специалиста, возглавляя команды в нескольких чемпионатах, включая российский. Это профессиональный человек. Надо напомнить, что он за четыре месяца выучил русский язык, потому что большая часть команды говорила именно на нем. По человеческим качествам, назначение Николича — это хорошо, но успех команды зависит от многих составляющих», — сказал Мещеряков «СЭ».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. Ранее «СЭ» сообщал, что Николич возглавит «Динамо» по окончании сезона.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Анатолий Мещеряков
Марко Николич
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: награждение «Зенита», «Спартак» и судейство, вылет «Торпедо»
Шалимов заявил, что его совершенно не впечатляет игра Игнатьева
Защитник «Химок» Главчич считает, что Кукуляк справедливо удалил Денисова
Вратарь «Торпедо» Ботнарь — о вылете из РПЛ: «Кто-то вообще не понимает, куда сейчас попадет»
Психолог объяснила поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Химками»
«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять эпизодов в матче с «Химками»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Гришин не считает «Спартак» главным конкурентом ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ
Николич о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба решится в ближайшие 7-10 дней»
Игнатьев заявил, что матч с ЦСКА станет решающим для «Спартака» в борьбе за второе место РПЛ
Непомнящий: «Чалов побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил?»
Масалитин: «ЦСКА весенним отрезком больше заслужил второе место, чем «Спартак»
Шикунов считает Абаскаля виноватым в том, что «Спартак» развалился
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев: «В «Динамо» поняли безнадежность положения»

Халк поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ