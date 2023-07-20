Мещеряков поделился мнением о том, может ли Черчесов вместо Галактионова прийти в «Локомотив»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков предположил, возможен ли приход Станислава Черчесова в «Локомотив», если Михаил Галактионов не справится с поставленными задачами.

«В «Локомотиве» есть тренер Галактионов, который весной показал хорошую работу. Я считаю, что любые другие обсуждения не могут иметь место», — приводит «РБ Спорт» слова Мещерякова.

Также он ответил на вопрос, какой результат можно будет считать успехом для железнодорожников в новом сезоне.

«Успехом для «Локомотива» станет выполнение задач, которые поставило руководство клуба, — место в тройке и полуфинал Кубка России. Я всегда считал и считаю, что у «Локомотива» есть все возможности бороться за самые высокие места. Финансовые, организационные и человеческие», — добавил специалист.

19 июля «Ференцварош» объявил, что Черчесов покинул пост главного тренера клуба. Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.

Галактионов стал главным тренером «Локомотива» осенью 2022 года. В первом туре нового сезона РПЛ московская команда сыграет против «Рубина». Матч пройдет 22 июля.