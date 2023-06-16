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16 июня, 23:20

Мещеряков считает, что Дзюба может отыграть за «Локомотив» еще один-два сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об игре форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

«Артем играет на кураже. Думаю, ещё может играть один-два сезона точно, если не расслабится и не снизит планку требований к себе. Если будет нормальная спортивная злость на окружение и на себя. Нападающего такого плана в «Локомотиве» не было — это позволяет главному тренеру существенно варьировать игру», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

34-летний нападающий подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. В мае «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой по системе «1+1».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5140791-mescheryakov-dzyuba-prishyolsya-ko-dvoru-v-loko-vsegda-govoril-v-kazhdoj-linii-nuzhen-dyadka.html
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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