Мещеряков считает, что Дзюба может отыграть за «Локомотив» еще один-два сезона

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об игре форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

«Артем играет на кураже. Думаю, ещё может играть один-два сезона точно, если не расслабится и не снизит планку требований к себе. Если будет нормальная спортивная злость на окружение и на себя. Нападающего такого плана в «Локомотиве» не было — это позволяет главному тренеру существенно варьировать игру», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

34-летний нападающий подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. В мае «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой по системе «1+1».