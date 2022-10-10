Мещеряков — о новом главном тренере «Локомотива»: «Почему-то не замечаем Евсеева»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о кандидатурах на должность главного тренера команды. Он считает, что московскому клубу стоит обратить внимание на Вадима Евсеева.

— Насколько сложно будет исправить то, что сделали в «Локомотиве» немцы и Томас Цорн?

— Не владею внутренней информацией, а без этого все — досужие разговоры на диване. Без сомнений, стараться придется упорно, в первую очередь речь про психологическое состояние команды и выстраивание игры.

— Сообщается, что на пост главного тренера рассматриваются Талалаев, Юран, Семин. Кто из них наиболее подходящий кандидат?

— Почему-то не замечаем Евсеева. Фамилий-то много, но решать не нам с вами.

— Талалаев, Юран, Семин — кто из них ваш фаворит?

— Надо понимать внутреннее состояние команды и какие цели перед кем ставим. Об этом очень много говорят видные эксперты, которым, видно, не хватает информации. Выбирать из этой тройки точно не моя история. Если бы мы выбирали тренеров путем народного голосования, много к чему пришли бы.

После поражения «Локомотива» от «Сочи в матче 12-го тура чемпионата России (4:0) московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.