Мещеряков — об изменении формата РПЛ: «Зачем мы делаем второй Кубок?»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков выступил против изменения формата проведения РПЛ.

«Если говорить исключительно с точки зрения болельщика, то, по-моему, у нас уже есть Кубок, где проводятся игры с выбыванием. Зачем мы делаем второй Кубок?» — приводит «РБ Спорт» слова Мещерякова.

Также он не согласился с тем, что внедрение плей-офф поспособствует созданию конкуренции за победу в чемпионате России.

«У меня пока в этом есть сомнения. Конкуренция определяется не формой, а содержанием. Надо не упрощать историю, что все зависит только от того, как мы будем играть чемпионат. Конкуренция зависит от многих других вещей. Например, от судейства. Вам не кажется?» — добавил специалист.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться плей-офф. В настоящее время РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с 30 турами.