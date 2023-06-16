Мещеряков высказался об удачной игре «Локомотива» в весенней стадии сезона

Сегодня, 07:42
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил игру московского клуба в весенней стадии сезона.
«Считаю, что у «Локомотива» был потенциал. В команде профессиональные игроки, поэтому надо было просто всё правильно организовать. В весенних матчах поймали психологическую уверенность: дальше на этом относительном кураже и мастерстве доиграли сезон, выдав отличную серию. Неслучайно фактически всю вторую половину сезона выиграли», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».
В минувшнем сезоне «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах.