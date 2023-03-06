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Сегодня, 18:04

Мещеряков: «Совет директоров «Локомотива» никогда не рассматривал вопрос приобретения Дзюбы»

Алина Савинова
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на слова экс-президента железнодорожников Ильи Геркуса о срыве перехода нападающего Артема Дзюбы в московский клуб в 2017-м году.

«Совет директоров «Локомотива» никогда не рассматривал вопрос приобретения Дзюбы. Илья Леонидович помнит и говорит то, чего не было. Вопрос перехода Дзюбы в «Локомотив» действительно стоял в 2017 году, но он был, скорее, гипотетический. Почему Дзюба тогда не перешел в «Локомотив»? Финансовые ожидания людей, которые нам его предлагали, были сильно завышены. За Артема хотели в разы больше, чем мы представляли, что это стоит. Условия потенциальной сделки были неадекватно завышены. Если бы мы их удовлетворили, Дзюба стал бы самым высокооплачиваемым игроком в команде. В районе какой суммы зарплата? Намного больше, чем три миллиона евро в год», — приводит «РБ Спорт» слова Мещерякова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с железнодорожниками до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил 3 мяча в ворота «Ростова (3:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-meshheryakov-sovet-direktorov-lokomotiva-nikogda-ne-rassmatrival-vopros-priobreteniya-dzyuby/
Артем Дзюба
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