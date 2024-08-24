Судейство
Сегодня, 16:14
Матч 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» сегодня будет судить Виталий Мешков, а в роли видеоарбитра (ВАР) ему поможет Сергей Иванов. Это рефери в последнее время часто получают назначения на игры с участием команды из Санкт-Петербурга.
Мешков в пятый раз за последние семь туров РПЛ будет работать на матче сине-бело-голубых:
30-й тур. «Зенит» — «Ростов» — 2:1. Судья
2-й тур. «Рубин» — «Зенит» — 0:4. ВАР
3-й тур. «Зенит» — «Ростов» — 5:0. Судья
5-й тур. «Химки» — «Зенит» — 1:1. ВАР
6-й тур. «Зенит» — «Спартак». Судья
Иванов в четвертый раз в этом сезоне будет работать на матче сине-бело-голубых:
1-й тур. Чемпионат. «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:4. Судья
1-й тур. Кубок. «Зенит» — «Факел» — 3:0. ВАР
4-й тур. Чемпионат. «Зенит» — «Динамо» — 1:0. Судья
6-й тур. Чемпионат. «Зенит» — «Спартак». ВАР