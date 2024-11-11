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Сегодня, 08:15

Metaratings: Амарал ушел из «Спартака» из-за отсутствия полномочий на российском рынке

Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал покинул свой пост из-за отсутствия полномочий на российском трансферном рынке, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, функционер считал, что подписание хавбека «Ростова» Данила Глебова за деньги, которые за него просили, не стоит того. Также отмечается, что у функционера расходилось мнение и по другим потенциальных новичкам красно-белых.

Томаш Амарал. «Спартак» объявил об отставке Амарала. Португалец проработал спортивным директором меньше года

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.

Источник: Metaratings.ru
Данил Глебов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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