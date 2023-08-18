Metaratings: Бабич прошел медосмотр и подписал контракт со «Спартаком»

Защитник «Альмерии» Бабич прошел медосмотр и заключил контракт со «Спартаком»

Защитник «Альмерии» Срджан Бабич успешно прошел медосмотр для завершения перехода в «Спартак», утверждает Metaratings.

По данным источника, 27-летний серб уже подписал контракт с красно-белыми. Сообщается, что московский клуб заплатит за футболиста 5 миллионов евро, а зарплата игрока составит 1,5 миллиона евро в год.

На счету Бабича 4 гола в 75 матчах за «Альмерию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 3,5 миллиона евро.