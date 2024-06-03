Metaratings: «Динамо» из Махачкалы выкупит у «Зенита» защитника Касимова

Махачкалинское «Динамо» планирует выкупить защитника «Зенита» Артема Касимова, сообщает Metaratings.

21-летний воспитанник «Зенита» выступал за махачкалинский клуб на правах аренды во второй половине сезона-2023/24. Он провел за команду 11 матчей, отличившись одной результативной передачей.

Контракт Касимова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 тысяч евро.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло второе место в первой лиге и вышло в РПЛ.