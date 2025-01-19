Metaratings: Кахигао и Ребров посетили сбор «Спартака-2»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао, а также технический координатор клуба Артем Ребров посетили сбор второй команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, Кахигао и Ребров присутствовали на тренировке «Спартака-2», а также пообщались с главным тренером «двойки» Дмитрием Комбаровым.

О назанчении Кахигао стало известно 3 января. Ранее 55-летний испанец более 20 лет работал скаутом в «Арсенале», а также занимал должность технического директора Федерации футбола Чили и пост директора по международным связям и скаутингу в «Галатасарае».