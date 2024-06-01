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Сегодня, 23:21

Metaratings: Мелешин по желанию Станковича досрочно вернется в «Спартак» из аренды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Павел Мелешин, выступающий на правах аренды за минское «Динамо», досрочно вернется в московский клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, это произойдет по желанию нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича, который хочет оценить возможности 20-летнего форварда.

«Динамо» арендовало Мелешина у «Спартака» в феврале этого года. Он провел за минский клуб 15 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Контракт Мелешина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
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ФК Реал
Павел Мелешин
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