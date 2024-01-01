Metaratings: Мелешин полетит на первый сбор «Спартака»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин полетит на первый тренировочный сбор в 2024 году — в ОАЭ с 22 января. Как утверждает Metaratings, после него будет принято решение по будущему 19-летнего форварда в основной команде.

Ранее Мелешин был отзаявлен из состава «Спартака», его имени нет в списке команды на сайте РПЛ, однако он может быть заявлен по списку В как молодой игрок и иметь возможность выступать за основной состав красно-белых.

В этом сезоне 19-летний Мелешин провел за «Спартак» 8 игр и отметился 1 голом.