Metaratings: полузащитник «Локомотива» Глушенков согласовал контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков согласовал условия личного контракта с «Зенитом», утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, стороны обсуждают переход хавбека петербуржцев Александра Коваленко, который будет включен в сделку.

24-летний Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

В минувшем сезоне команда Михаила Галактионова заняла четвертое место в таблице РПЛ.