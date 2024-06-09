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Сегодня, 18:16

Metaratings: «Реал Сосьедад» интересуется защитником «Краснодара» Арутюняном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян попал в сферу интересов «Реал Сосьедад», сообщает Metaratings.

По информации источника, 19-летний футболист входит в сферу интересов испанского клуба, но пока не является главной целью для трансфера.

Арутюнян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом. В марте прошлого года защитник дебютировал за сборную Армении. Сейчас на его счету 14 матчей в национальной команде.

С лета 2023 года за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Краснодар
ФК Реал Сосьедад
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