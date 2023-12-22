Metaratings: Рибалта заявил о необходимости уволить Абаскаля и отказался от работы в «Спартаке»

Сегодня, 15:39
Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отказался от работы в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.
Испанского специалиста не устроила концепция развития клуба, предложенная руководством «Спартака». Также, по информации источника, Рибалта заявил о необходимости уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Рибалта близок к назначению в «Спартак».