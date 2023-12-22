Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:39

Metaratings: Рибалта заявил о необходимости уволить Абаскаля и отказался от работы в «Спартаке»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Хавьер Рибалта.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отказался от работы в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

Испанского специалиста не устроила концепция развития клуба, предложенная руководством «Спартака». Также, по информации источника, Рибалта заявил о необходимости уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Рибалта близок к назначению в «Спартак».

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
10
22
Читайте также
Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке Суперлиги незаконными
Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Амарал: «Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России»
Томаш Амарал стал новым спортивным директором «Спартака»
Агент Гюнтера: «Локомотив» интересуется Кораем»
Наумов: «С Леонченко стоило прекратить сотрудничество из-за того, что он вместе с немцами сделал в «Локомотиве»
Булыкин — о продлении контракта Леонченко: «Он показал себя неплохим директором»
Мажич проводит эксперименты. «Зенит» недоволен
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Орещук: «Бителло — отличный футболист. После сборов мы увидим лучшую версию этого игрока»

Президент «Урала»: «Вопрос перехода Дениса Черышева нужно обсуждать с тренерским штабом»