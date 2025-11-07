Metaratings: Романов может стать и.о. главного тренера «Спартака»

«Спартак» рассматривает вариант с назначением исполняющего обязанности главного тренера, сообщает Metaratings. По информации источника, это может произойти, если клуб не сумеет в ближайшее время договориться с потенциальным сменщиком Деяна Станковича. Одним из вариантов является назначение и.о. Вадима Романова, который входит в тренерский штаб команды. Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять 6 ноября «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» (3:1) в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Федот Увы. 82%. 08.11.2025

Dmitriy Nekrasov И вам большое спасибо! 08.11.2025

Adiоs Amigos R СЭ, хватит перепечатывать бред от блогеров. Тем более - недельной давности. 08.11.2025

echo2011 Это что за утка такая? 07.11.2025

Garryman В любом случае - спасибо за дикуссию. Без ругани и оскорблений. И со своими аргументами. 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Не складывается диалог, аргументации мало... Жду весёлый анекдот. Хорошего вечера! 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Забыл: 15 клубов получат долю в СМИ..... 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Если его разделят "поровну", то что изменится? В руковдстве РПЛ сядут ещё 15 "Дюковых" от клубов? 15 Мирофановых займут места рядом с действующим Митрофановым? 15 клубов будут финансировать судейский корпус наряду с Зенитом? Не слишком ли сложная надстройка. «Взять всё и поделить» (с). 07.11.2025

Garryman Ну если все клубы "за", то почему позор - только Зенит? Делите "позор российского футбола" поровну. 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Так давно известно, как у нас "выборы" проходят))))). "Сдается мне, что это была комедия" (с) 07.11.2025

Garryman Так вроде - не революционные матросы Зенита захватили РПЛ и внесли туда Дюкова. Вроде бы все клубы выбирали. И, если правильно помню - единогласно. Типа - наплевало футбольное сообщество на конфликт интересов? 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov А если серьезно, то у меня есть мнение по этому поводу. Но писать здесь - слишком долго. Венец всему - Дюков и Митрофанов (конфликт интересов - точное определение). При встрече - могу за чашечкой чая обсудить этот вопрос с вами. 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Кто же кричит, милейший? Ах, да, плакат этот ваш, и ваши же кричали недавно что-то про сны. Может быть это имелось ввиду? 07.11.2025

Garryman А я так хотел наконец-то увидеть ответ на вопрос: "А почему Зенит - позор, и кто в таком случае - гордость российского футбола"? Увы, опять то же самое: крику много, а аргументов нет. 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Он - абсолютно прав. Но это применимо лишь в том случае, когда есть тема для беседы. Если взглянуть на эту ветку, то про Гидру начал не я. Фобии в голове людей / на никах пользователей. 07.11.2025

Garryman Как говорит наш любимый шеф: - Каждый ожидает собеседника умнее себя 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Как-то неостроумно...Ожидал большего из шутейного разговора про Гидру. Но видимо юмор не зашёл. 07.11.2025

Garryman Сын у мамы спрашивает: - Мама, а почему вместо ответа на вопрос евреи начинают рассказывать анекдоты? Мама отвечает: -А это всегда бывает, сынок, когда ответить нечего. Сливаются, хихикая. 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Сын у мамы спрашивает: - мама, а почему евреи отвечают на вопрос вопросом? Мама сыну: - а ты сам как думаешь, сынок? 07.11.2025

Garryman А я что-то запамятовал ответы на вопрос, почему Зенит - позор российского футбола? И ответы на вопрос, а кто - гордость российского футбола? И почему? 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Как там принято говорить про позор в этом случае? Запамятовал что-то... 07.11.2025

Garryman Да здравствует Заполярный Апрель со своими Фобиями?? 07.11.2025

oiv1vio Травля? Ну, тогда здесь, в комментариях, травля в сто раз больше. Так что вини местных комментаторов. 07.11.2025

Симон Вирсаладзе Сперва прочитал: Романцев... 07.11.2025

Кариока_двойка. Лучше бы Слишковича тогда взяли ИО. 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Газовую Гидру - на кол. 07.11.2025

m_16 Не надейся. Газовая Гидра на ближайшие 15 лет этот карнавал проплатила. 07.11.2025

m_16 Работа такая. И у Станковича, и у журналистов. 07.11.2025

Александр Солодовников А это вообще кто !?... Чей холоп.... 07.11.2025

инок Наш тренер Романов из династии Романовых, только и всего)) 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Продолжают с помощью СМИ, непонятных алко-блоггеров, болельщиков, которые требуют побед в каждом матче и поставленной игры немедленно, раскачивать определенные люди нашу красно-белую лодку. Им нужно, чтобы у нас всегда была эта чехарда, эти слухи для одного - они не хотят и боятся возвращения настоящего Спартака. И часть из нас здесь им в этом помогает. Вольно или невольно. Вот задумайтесь: почему в СМИ нет травли Максименко за его откровенно слабую игру? Ответ прост - им не нужен сильный вратарь в Спартаке, как и сильная команда, со стабильным набором исполнителей. Все кричат о постановке игры. А ничего, что практически полсостава - новые (Жедсон, Джику, Ву, Дмитриев, Солари)? И часть людей с травмами? Кто по-умнее и переживает за Спартак - прекратите писать что-то про это. 07.11.2025

rac135 ТРАВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГУБЕРНИЕВ 22.07.24 «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Туда приходят люди, которые не знают футболистов» ГРИГОРЯН 19.05.24 «Спросите у меня, кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович. Совершенно верно» БОРЗЫКИН 23.08.25 «Станковича уволят в сентябре» СЭ 6.10.25 «Как стало известно «СЭ», на заседании совета директоров московского «Спартака», которое состоится 6 октября, будет принято решение об увольнении главного тренера команды Деяна Станковича» БОМБАРДИР 19.10.25 «В среду, 22 октября, команду покинет Деян Станкович. На смену Станковичу придет испанец Луис Гарсия Пласа» 07.11.2025

lons Меня еще можно. 07.11.2025

А где Субулька? если че, когда главный уходит в отставку, то всегда один из его замов становится И.О....ИНСАЙД ОГОНЬ:fire::fire::fire:. СЭксина ты опять пробил дно. 07.11.2025

Береги руку, Сеня! "...Одним из вариантов является назначение и.о. Ф.И.О., который входит в тренерский штаб команды". Какой тренер типичный, на нашего Массимо Карреру похож! ))) 07.11.2025

Denissimo Романцев одобряо 07.11.2025