7 ноября, 09:13

Metaratings: Романов может стать и.о. главного тренера «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» рассматривает вариант с назначением исполняющего обязанности главного тренера, сообщает Metaratings.

По информации источника, это может произойти, если клуб не сумеет в ближайшее время договориться с потенциальным сменщиком Деяна Станковича. Одним из вариантов является назначение и.о. Вадима Романова, который входит в тренерский штаб команды.

Деян Станкович.Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять

6 ноября «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» (3:1) в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings
39

  • Федот

    Увы. 82%.

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    И вам большое спасибо!

    08.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    СЭ, хватит перепечатывать бред от блогеров. Тем более - недельной давности.

    08.11.2025

  • echo2011

    Это что за утка такая?

    07.11.2025

  • Garryman

    В любом случае - спасибо за дикуссию. Без ругани и оскорблений. И со своими аргументами.

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не складывается диалог, аргументации мало... Жду весёлый анекдот. Хорошего вечера!

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Забыл: 15 клубов получат долю в СМИ.....

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Если его разделят "поровну", то что изменится? В руковдстве РПЛ сядут ещё 15 "Дюковых" от клубов? 15 Мирофановых займут места рядом с действующим Митрофановым? 15 клубов будут финансировать судейский корпус наряду с Зенитом? Не слишком ли сложная надстройка. «Взять всё и поделить» (с).

    07.11.2025

  • Garryman

    Ну если все клубы "за", то почему позор - только Зенит? Делите "позор российского футбола" поровну.

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Так давно известно, как у нас "выборы" проходят))))). "Сдается мне, что это была комедия" (с)

    07.11.2025

  • Garryman

    Так вроде - не революционные матросы Зенита захватили РПЛ и внесли туда Дюкова. Вроде бы все клубы выбирали. И, если правильно помню - единогласно. Типа - наплевало футбольное сообщество на конфликт интересов?

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А если серьезно, то у меня есть мнение по этому поводу. Но писать здесь - слишком долго. Венец всему - Дюков и Митрофанов (конфликт интересов - точное определение). При встрече - могу за чашечкой чая обсудить этот вопрос с вами.

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кто же кричит, милейший? Ах, да, плакат этот ваш, и ваши же кричали недавно что-то про сны. Может быть это имелось ввиду?

    07.11.2025

  • Garryman

    А я так хотел наконец-то увидеть ответ на вопрос: "А почему Зенит - позор, и кто в таком случае - гордость российского футбола"? Увы, опять то же самое: крику много, а аргументов нет.

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Он - абсолютно прав. Но это применимо лишь в том случае, когда есть тема для беседы. Если взглянуть на эту ветку, то про Гидру начал не я. Фобии в голове людей / на никах пользователей.

    07.11.2025

  • Garryman

    Как говорит наш любимый шеф: - Каждый ожидает собеседника умнее себя

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Как-то неостроумно...Ожидал большего из шутейного разговора про Гидру. Но видимо юмор не зашёл.

    07.11.2025

  • Garryman

    Сын у мамы спрашивает: - Мама, а почему вместо ответа на вопрос евреи начинают рассказывать анекдоты? Мама отвечает: -А это всегда бывает, сынок, когда ответить нечего. Сливаются, хихикая.

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сын у мамы спрашивает: - мама, а почему евреи отвечают на вопрос вопросом? Мама сыну: - а ты сам как думаешь, сынок?

    07.11.2025

  • Garryman

    А я что-то запамятовал ответы на вопрос, почему Зенит - позор российского футбола? И ответы на вопрос, а кто - гордость российского футбола? И почему?

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Как там принято говорить про позор в этом случае? Запамятовал что-то...

    07.11.2025

  • Garryman

    Да здравствует Заполярный Апрель со своими Фобиями??

    07.11.2025

  • oiv1vio

    Травля? Ну, тогда здесь, в комментариях, травля в сто раз больше. Так что вини местных комментаторов.

    07.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Сперва прочитал: Романцев...

    07.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Лучше бы Слишковича тогда взяли ИО.

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Газовую Гидру - на кол.

    07.11.2025

  • m_16

    Не надейся. Газовая Гидра на ближайшие 15 лет этот карнавал проплатила.

    07.11.2025

  • m_16

    Работа такая. И у Станковича, и у журналистов.

    07.11.2025

  • Александр Солодовников

    А это вообще кто !?... Чей холоп....

    07.11.2025

  • инок

    Наш тренер Романов из династии Романовых, только и всего))

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Продолжают с помощью СМИ, непонятных алко-блоггеров, болельщиков, которые требуют побед в каждом матче и поставленной игры немедленно, раскачивать определенные люди нашу красно-белую лодку. Им нужно, чтобы у нас всегда была эта чехарда, эти слухи для одного - они не хотят и боятся возвращения настоящего Спартака. И часть из нас здесь им в этом помогает. Вольно или невольно. Вот задумайтесь: почему в СМИ нет травли Максименко за его откровенно слабую игру? Ответ прост - им не нужен сильный вратарь в Спартаке, как и сильная команда, со стабильным набором исполнителей. Все кричат о постановке игры. А ничего, что практически полсостава - новые (Жедсон, Джику, Ву, Дмитриев, Солари)? И часть людей с травмами? Кто по-умнее и переживает за Спартак - прекратите писать что-то про это.

    07.11.2025

  • rac135

    ТРАВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГУБЕРНИЕВ 22.07.24 «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Туда приходят люди, которые не знают футболистов» ГРИГОРЯН 19.05.24 «Спросите у меня, кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович. Совершенно верно» БОРЗЫКИН 23.08.25 «Станковича уволят в сентябре» СЭ 6.10.25 «Как стало известно «СЭ», на заседании совета директоров московского «Спартака», которое состоится 6 октября, будет принято решение об увольнении главного тренера команды Деяна Станковича» БОМБАРДИР 19.10.25 «В среду, 22 октября, команду покинет Деян Станкович. На смену Станковичу придет испанец Луис Гарсия Пласа»

    07.11.2025

    07.11.2025

  • lons

    Меня еще можно.

    07.11.2025

  • А где Субулька?

    если че, когда главный уходит в отставку, то всегда один из его замов становится И.О....ИНСАЙД ОГОНЬ:fire::fire::fire:. СЭксина ты опять пробил дно.

    07.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    "...Одним из вариантов является назначение и.о. Ф.И.О., который входит в тренерский штаб команды". Какой тренер типичный, на нашего Массимо Карреру похож! )))

    07.11.2025

  • Denissimo

    Романцев одобряо

    07.11.2025

  • Мушфиг Ибрагимов

    Это кто такой?

    07.11.2025

    Вадим Романов
    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
