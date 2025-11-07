Metaratings: Романов может стать и.о. главного тренера «Спартака»

7 ноября, 09:13
«Спартак» рассматривает вариант с назначением исполняющего обязанности главного тренера, сообщает Metaratings.
По информации источника, это может произойти, если клуб не сумеет в ближайшее время договориться с потенциальным сменщиком Деяна Станковича. Одним из вариантов является назначение и.о. Вадима Романова, который входит в тренерский штаб команды.
6 ноября «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» (3:1) в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.
Федот
Увы. 82%.
08.11.2025
Dmitriy Nekrasov
И вам большое спасибо!
08.11.2025
Adiоs Amigos R
СЭ, хватит перепечатывать бред от блогеров. Тем более - недельной давности.
08.11.2025
echo2011
Это что за утка такая?
07.11.2025
Garryman
В любом случае - спасибо за дикуссию. Без ругани и оскорблений. И со своими аргументами.
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Не складывается диалог, аргументации мало... Жду весёлый анекдот. Хорошего вечера!
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Забыл: 15 клубов получат долю в СМИ.....
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Если его разделят "поровну", то что изменится? В руковдстве РПЛ сядут ещё 15 "Дюковых" от клубов? 15 Мирофановых займут места рядом с действующим Митрофановым? 15 клубов будут финансировать судейский корпус наряду с Зенитом? Не слишком ли сложная надстройка. «Взять всё и поделить» (с).
07.11.2025
Garryman
Ну если все клубы "за", то почему позор - только Зенит? Делите "позор российского футбола" поровну.
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Так давно известно, как у нас "выборы" проходят))))). "Сдается мне, что это была комедия" (с)
07.11.2025
Garryman
Так вроде - не революционные матросы Зенита захватили РПЛ и внесли туда Дюкова. Вроде бы все клубы выбирали. И, если правильно помню - единогласно. Типа - наплевало футбольное сообщество на конфликт интересов?
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
А если серьезно, то у меня есть мнение по этому поводу. Но писать здесь - слишком долго. Венец всему - Дюков и Митрофанов (конфликт интересов - точное определение). При встрече - могу за чашечкой чая обсудить этот вопрос с вами.
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Кто же кричит, милейший? Ах, да, плакат этот ваш, и ваши же кричали недавно что-то про сны. Может быть это имелось ввиду?
07.11.2025
Garryman
А я так хотел наконец-то увидеть ответ на вопрос: "А почему Зенит - позор, и кто в таком случае - гордость российского футбола"? Увы, опять то же самое: крику много, а аргументов нет.
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Он - абсолютно прав. Но это применимо лишь в том случае, когда есть тема для беседы. Если взглянуть на эту ветку, то про Гидру начал не я. Фобии в голове людей / на никах пользователей.
07.11.2025
Garryman
Как говорит наш любимый шеф: - Каждый ожидает собеседника умнее себя
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Как-то неостроумно...Ожидал большего из шутейного разговора про Гидру. Но видимо юмор не зашёл.
07.11.2025
Garryman
Сын у мамы спрашивает: - Мама, а почему вместо ответа на вопрос евреи начинают рассказывать анекдоты? Мама отвечает: -А это всегда бывает, сынок, когда ответить нечего. Сливаются, хихикая.
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Сын у мамы спрашивает: - мама, а почему евреи отвечают на вопрос вопросом? Мама сыну: - а ты сам как думаешь, сынок?
07.11.2025
Garryman
А я что-то запамятовал ответы на вопрос, почему Зенит - позор российского футбола? И ответы на вопрос, а кто - гордость российского футбола? И почему?
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Как там принято говорить про позор в этом случае? Запамятовал что-то...
07.11.2025
Garryman
Да здравствует Заполярный Апрель со своими Фобиями??
07.11.2025
oiv1vio
Травля? Ну, тогда здесь, в комментариях, травля в сто раз больше. Так что вини местных комментаторов.
07.11.2025
Симон Вирсаладзе
Сперва прочитал: Романцев...
07.11.2025
Кариока_двойка.
Лучше бы Слишковича тогда взяли ИО.
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Газовую Гидру - на кол.
07.11.2025
m_16
Не надейся. Газовая Гидра на ближайшие 15 лет этот карнавал проплатила.
07.11.2025
m_16
Работа такая. И у Станковича, и у журналистов.
07.11.2025
Александр Солодовников
А это вообще кто !?... Чей холоп....
07.11.2025
инок
Наш тренер Романов из династии Романовых, только и всего))
07.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Продолжают с помощью СМИ, непонятных алко-блоггеров, болельщиков, которые требуют побед в каждом матче и поставленной игры немедленно, раскачивать определенные люди нашу красно-белую лодку. Им нужно, чтобы у нас всегда была эта чехарда, эти слухи для одного - они не хотят и боятся возвращения настоящего Спартака. И часть из нас здесь им в этом помогает. Вольно или невольно. Вот задумайтесь: почему в СМИ нет травли Максименко за его откровенно слабую игру? Ответ прост - им не нужен сильный вратарь в Спартаке, как и сильная команда, со стабильным набором исполнителей. Все кричат о постановке игры. А ничего, что практически полсостава - новые (Жедсон, Джику, Ву, Дмитриев, Солари)? И часть людей с травмами? Кто по-умнее и переживает за Спартак - прекратите писать что-то про это.
07.11.2025
07.11.2025
rac135
ТРАВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГУБЕРНИЕВ 22.07.24 «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Туда приходят люди, которые не знают футболистов» ГРИГОРЯН 19.05.24 «Спросите у меня, кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович. Совершенно верно» БОРЗЫКИН 23.08.25 «Станковича уволят в сентябре» СЭ 6.10.25 «Как стало известно «СЭ», на заседании совета директоров московского «Спартака», которое состоится 6 октября, будет принято решение об увольнении главного тренера команды Деяна Станковича» БОМБАРДИР 19.10.25 «В среду, 22 октября, команду покинет Деян Станкович. На смену Станковичу придет испанец Луис Гарсия Пласа»
07.11.2025
07.11.2025
lons
Меня еще можно.
07.11.2025
А где Субулька?
если че, когда главный уходит в отставку, то всегда один из его замов становится И.О....ИНСАЙД ОГОНЬ:fire::fire::fire:. СЭксина ты опять пробил дно.
07.11.2025
Береги руку, Сеня!
"...Одним из вариантов является назначение и.о. Ф.И.О., который входит в тренерский штаб команды". Какой тренер типичный, на нашего Массимо Карреру похож! )))
07.11.2025
Denissimo
Романцев одобряо
07.11.2025
Мушфиг Ибрагимов
Это кто такой?
07.11.2025