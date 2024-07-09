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Metaratings: Соболев принял участие в вечерней тренировке «Спартака»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев участвовал в вечерней тренировке команды 9 июля, сообщает Metaratings.ru.

По информации СМИ, форвард близок к переходу в «Зенит». Как стало известно «СЭ», трансферная сумма может составить 8 миллионов евро, зарплата нападающего составит порядка 2 миллионов евро в год.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Вместе с красно-белыми он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также завоевывал Кубок страны. В сезоне-2023/24 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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