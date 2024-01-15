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Сегодня, 17:10

Metaratings: «Сочи» приостановил переговоры по Ерохину из-за его нежелания покидать «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не хочет покидать клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, в связи с этим «Сочи» приостановил переговоры о переходе 34-летнего полузащитника. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также не против, чтобы футболист остался в команде как минимум до лета.

В текущем сезоне Ерохин провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами. Он выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. Контракт Ерохина с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

14 января «Сочи» объявил об аренде защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Источник: Metaratings
Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
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