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Сегодня, 17:11

Metaratings: «Спартак» готов рассмотреть предложения по Соболеву от 20-22 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» готов вести переговоры по форварду Александру Соболеву при предложении от 20-22 миллионов евро, утверждает Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в услугах 27-летнего нападающего заинтересован «Зенит». В контракте Соболева с красно-белыми прописана сумма выкупа для команд РПЛ в размере 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Соболев провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Он выступает за красно-белых с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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