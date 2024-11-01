Metaratings: «Спартак» готов расстаться с Виллианом Жозе

«Спартак» готов рассмотреть варианты расставания с нападающим Виллианом Жозе, утверждает Metaratings.ru. По данным источника, сам 32-летний форвард хочет остаться в московском клубе, в котором его зарплата составляет примерно 1,7 миллиона евро в год.

Бразилец перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно.

Контракт нападающего с красно-белыми действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 11 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.