Metaratings: «Спартак» готов в декабре расторгнуть контракт с Виллианом Жозе

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть клуб в декабре, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, окончательное решение о будущем форварда должен принять главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Ранее сообщалось, что Жозе хочет арендовать «Лас-Пальмас».

32-летний бразилец перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно. Контракт нападающего с красно-белыми действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.