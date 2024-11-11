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Сегодня, 10:34

Metaratings: «Спартак» готов в декабре расторгнуть контракт с Виллианом Жозе

Руслан Минаев
Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть клуб в декабре, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, окончательное решение о будущем форварда должен принять главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Ранее сообщалось, что Жозе хочет арендовать «Лас-Пальмас».

32-летний бразилец перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно. Контракт нападающего с красно-белыми действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Виллиан Жозе
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)

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