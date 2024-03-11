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11 марта, 17:26

Metaratings: «Спартак» не рассматривает кандидатуру Николича

Руслан Минаев
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«Спартак» не заинтересован в варианте с приглашением на пост главного тренера Марко Николича, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, специалиста нет в шорт-листе руководства красно-белых. Действующий главный тренер клуба Гильермо Абаскаль с большой долей вероятности продолжит работу до ответной встречи против «Оренбурга» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России 14 марта.

Ранее агент Николича Деян Йоксимович ответил на вопрос о возможном предложении «Спартака».

Николич с 2020 по 2021 год работал в «Локомотиве». Московская команда под руководством сербского тренера стала бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны. На данный момент 44-летний специалист возглавляет «Шабаб Аль-Ахли».

С лета 2022 года главным тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. Московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков за 18 туров.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Марко Николич
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