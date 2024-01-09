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Сегодня, 18:35

Metaratings: «Спартак» не заинтересован в трансфере игрока «Милана» Крунича

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» не заинтересован в трансфере полузащитника «Милана» Раде Крунича, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, московский клуб пока нацелен на покупку форварда. Также Крунич не вписывается в концепцию «Спартака» из-за возраста и высокой травматичности.

Ранее издание Calciomercato сообщило, что московский клуб намерен подписать 30-летнего игрока и готов сделать предложение о его переезде в Россию в текущее трансферное окно.

В текущем сезоне босниец провел за «Милан» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «россонери» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.

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Источник: Metaratings.ru
ФК Милан
ФК Спартак (Москва)
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