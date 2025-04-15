Metaratings: «Спартак» обсудит вопрос продления контракта с Бабичем по окончании сезона

«Спартак» примет решение по началу переговоров о продлении контракта с защитником Срджаном Бабичем после завершения нынешнего сезона, сообщает Metaratings.ru.

При этом отмечается, что к 28-летнему сербу сохраняется интерес от нескольких иностранных клубов.

Футболист выступает за красно-белых с лета 2023 года. Его соглашение с московской командой рассчитано до 30 июня 2026-го.

В нынешнем сезоне Бабич провел 25 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.