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Сегодня, 10:45

Metaratings: «Спартаку» предложили подписать вратаря «Крыльев Советов» Ломаева

Руслан Минаев
Иван Ломаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартаку» предложили оформить переход вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые рассчитывают подписать более опытного голкипера. При этом, московский клуб не заинтересован в трансфер Сослана Джанаева, у которого завершается контракт с «Балтикой», и голкипера «Динамо» Антона Шунина.

25-летний Ломаев в прошлом сезоне провел 24 матча за «Крылья Советов», 5 игр он отстоял на ноль.

Контракт россиянина с самарцами истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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